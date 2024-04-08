شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. قتل دنيا زاد زوجة الصباح وعودة ابنته للقلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل الحشاشين تمكن طائفة الحشاشين من قتل دنيا زاد زوجة حسن الصباح أثناء حديثها مع مجموعة من النساء حول الصباح وأكاذيبه، كما تم خطف خديجة ابنة حسن الصباح وعودتها لقلعة ألموت.

من ناحية أخرى بدأت الحلقة الـ 28 من مسلسل الحشاشين تطور الأحداث مع أمر حسن بن الصباح لـ برزك أميد بإرسال فدائية مخلصة من أجل قتل دنيا زاد زوجته، وذلك بعدما بلغه ما تفعله فى أصفهان من تحريض للنساء على حسن الصباح وقول كل نقيصة فيه مما زعزع ثقة الناس به وتشككوا فيه.

وهو الأمر الذى لم يعارضه برزك أميد ولكن اعترض عليه نجله الهادى إلا أن الصباح أمره بالانصياع للأمر لأنها عدواً لهم.

من ناحية أخرى شهدت الحلقة 27 أمس من مسلسل الحشاشين عزل السلطان باركياروق لوزيره وتعيين شخص آخر بدلاً منه فى مفاجأة كبيرة لمتابعى المسلسل، خاصة أن هذا الشخص هو الفنان محمد نجاتى الذى سبق أن أعلن فى وقت سابق ولاءه لحسن الصباح الذى أمره بعمل حيلة ماكرة يقترب من خلالها للسلطان باركياروق حتى يكسب ثقته ويصبح رجلهم داخل القصر.

الحشاشين

وكانت شهدت الحلقة 27 من الحشاشين مقابلة ما بين برزك أميد وحسن بن الصباح أخبره فيها الأخير أنها رأى بالمنام قتتل برزك لابنه الهادى، ليخبره الأخير أنه مستعد لفعل أى شىء لينال ثقته، حتى لو كلفه الأمر قتل نفسه.

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