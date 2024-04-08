شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 28.. عجوزة يتفق مع فاروق على ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، حيث مشهد يجمع بين ياسين "أمير كرارة" ويحيى "تامر نبيل" حيث يصر الأخير على زواج أخته جمالات "رحاب الجمل" من سعيد "محمد لطفي" باعتباره بلطجى وسوابق ولكن ياسين يحاول إقناعه بأنه رجل جدع وطوال الوقت في ظهرت ولم ير منه أي سوء منذ معرفته.

المشهد ينتقال إلى منزل الرفاعى، حيث تواجه رقية "ملك قورة"، هند "إيناس كامل" وتسألها عن سبب زواجها من فاروق "أحمد رزق" لترد بأنها قامت بذلك انتقاما من ياسين وحتى يتحرق قلبه لأنها مازالت تحبه، وفى نفس الوقت يتصل ياسين بعجوزة الذى يجعل فاروق يسمع المكالمة ويتفق معه على مكان لمقابلته حتى يعطيه دليل براءته ليكون فخ جديد من فاروق يحاول إيقاع ياسين فيه.

وبدأت الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى، بمشهد في منزل الرفاعى حيث يدخل فاروق "احمد رزق" ومعه هند "إيناس كامل" طليقة ياسين، ويخبر فاروق رقية "ملك قورة" أنه سيتزوج هند وسط صدمة كبيرة من رقية وتسأل فاروق عن سبب اقدامه على ذلك.

يكشف فاروق إلى رقية سبب زواجه من هند طليقته أخيها ياسين، ليرد فاروق بأن هذا هو حقه الشرعى وله الحريه في اختيار الوقت المناسب لعمله، وأيضاً رغبة منه في وضع ياسين تحت سيطرته بوجود ابنته حبيبة في منزله طوال الوقت وستكون نقطة صعف في حالة فكر ياسين في اللعب معه، كما يريد فاروق معاقبة رقية أيضاً بهذه الزيجة

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.