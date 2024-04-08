شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 28.. انتصار ترشد عن عدولة للمعلم فى سرقة مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مختلفة،حيث تحدثت فوز مع ابنها منذر رياحنه، وقالت له يجب أن ينجو من مخاطر الجنتل وعدولة وشداد، وطلبت منه أن يخضع لافكارها، وبالفعل ذهب معها للمعلم لمحاولة مساومته بإبنه، فى مقابل ان يأخذا المخدرات، بالاضافة إلى اعترافها بسر سرقة المليون جنيه من خزنة والده المعلم حامد وهو صغير.

وبالفعل حاولت انتصار ان تساوم المعلم فى موضوع سر الفلوس، بالاضافة إلى تهريب ابنه ليعود له فى اقرب فرصة، ليرد عليها المعلم مين سرق فلوس ابويا، لتقول له "عدولة" .



حاولت فوز -انتصار تحذير الجنتل من مخاطر خطف ابن المعلم، واكدت له آن تلك الفكرة ستدمرهم جمسعا، خاصة إنها تشعر إن نهاية ملوك السوق اقتربت، ولكن نهرها الجنتل الذى أكد لها أن المعلم سيخضع له بعد خطف ابنه وسيعطيه المخدرات قريبا.



بدأت الحلقة من حيث انتهت الحلقة 27، إذ خطف رجال الجنتل - أحمد بدير بأمر منه ، الطفل حسن نجل المعلم - مصطفة شعبان، وذلك بعدما ماطل المعلم فى إعطائه المخدران، خاصة أن المعلم أجبره على التنازل عن جميع املاكه بالاضافة إلى محلات سوق السوق التى استحوذ عليها المعلم.



كما بدأ المعلم فى وضع خطه لاستعادة حسن ابنه، من قبصة الجنتل عن طريق رجاله غلوش وهيثم وغيرهم.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.