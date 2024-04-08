شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. عايدة تختطف حبيبة شريف الغزولى السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث أخبر "حازم" "عايدة" غادة عبد الرازق بصعوبة العثور على أى شئ من خلال اختراق هاتفه سوى وجود بعض الرسائل من سكرتيرته الخاصة "نرفانا" وبعض الصور التى توضح بكونهما مرتبطين سابقاً.

وطلبت "عايدة" من "ريمون" خطف "نرفانا" واحضارها لها، وهو ما قام بتنفيذه بالفعل لتنتهى الحلقة فى حديث "عايدة" معها فى معرفة بعض المعلومات عن حبيبها السابق "شريف الغزولى".

وشهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل صيد العقارب، أحداثا مختلفة، حيث أرسل رقم مجهول إلى "عايدة" غادة عبد الرازق، مقطع صوتى منسوب لـ "إسماعيل الغول" رياض الخولى، وهو يطلب من شخص أن يقوم بقتلها.

وتحدث معها "ياسين" محمد علاء بأن هناك احتمالية أن يكون شخص قام بتحريف الصوت أو محتوى المكالمة، فيما استطاع الضابط "حسام" كريم محجوب معرفة مصدر الرقم الذى أرسل المقطع الصوتى، حيث أخبرهم بأن الرسالة من كمبيوتر داخل شركة "شريف الغزولى" الذى قام بتركيب سيستم الكاميرات بشركاتهم.

وتحدثت "عايدة" و "ياسين" مع "ريمون" بأن يتم توظيف الرجال على "شريف الغزولى" محمد نجاتى، لمراقبته بعد تأكدهم من مخططته الذى اتضح لهم، وطلب "ياسين" من "حازم أن يخترق هاتفه وحساباته على السوشيال ميديا.

وتبادل كل من "ياسين" محمد علاء وزوجته "عايدة" غادة عبد الرازق، الإعتذار لبعضهما عما بدر منهما خلال الفترة الماضية.

وتحدث "ياسين" مع "عايدة" وأخبرها بأن الأيام التى عاشها بدونها كانت فى غاية الصعوبة وعبر عن افتقاده لها وأنه لن يتركها مرة اخرى، فيما أخبرته "عايدة" بحملها، وهو الأمر الذى أسعده بشدة.

طلب الضابط "حسام" كريم محجوب، تحريات كاملة عن "شريف الغزولى" محمد نجاتي، وتاريخ عائلته بالكامل، ونشاط شركته، كما أحضر "زكريا" الذى كان يتحدث معه "إسماعيل الغول" ويطلب منه تنفيذ بعض المهام.

وذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق للمنزل وطمأنت والدها على حالة "مصطفي" محمد على رزق، واتصل بها "حسام" وأخبرها بأن والدة "شريف الغزولى" من بلدتهم، لتسأل والدها عن والدته بعد أن أخبرته بإسمها ليرفض الحديث فى أى شئ سوا بأن كان هناك مشاكل مع هذه السيدة، وبذلك عرف أن "شريف" يأخذ ثأره و ثأر والدته

وانتقل المشهد إلى "شريف" محمد نجاتي، الذى ذهب للمقابر لزيارة مقبرة والدته، وأخبرها بأنه لن يترك حقها من عائلتى الغول وضرغام، وسيجعلهم يتذوقون طعم الآلم.

اتصل "حسن ضرغام" أحمد ماهر، بـ "إسماعيل الغول" رياض الخولي، وأخبره بأمر والدة "شريف الغزولى" ليتعجب "إسماعيل" من ذلك.

وعاتب "ضرغام" "الغول" وأخبره بأن ما فعله زمان هو السبب فى هذا الخراب، وطالبه بحل حتى لا يتكلمون ويفضحون أنفسهم أمام أولادهم وإلا سيظلون تاركين "شريف" يستكمل أخذ ثأره، ليقرر "إسماعيل" و "حسن" فتح صفحة جديدة والوقوف لحماية أولادهم سوياً.



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