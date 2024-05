شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 28.. الحكم على عايدة رياض بالإعدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، الحكم على ناهد "عايدة رياض" والدة فاروق "أحمد رزق" بالأعدام شنقاً في قضية قتل عبد الحميد الرفاعى "سيد رجب" وذلك بعدما اعترفت ناهد على نفسها أمام النيابة بانها قتلت عبد الحميد مع سبف الإصرار والترصد وذلك حتى تبعد ابنها فاروق عن القضية.

وفى الحلقة عقد فاروق "أحمد رزق" قرانه على هند "إيناس كامل" طليقة ياسين "أمير كرارة في حيث انتظر فاروق انتهاء أشهر العدة لديها بعد طلاقها من زوجها صلاح "أحمد عبد الله"، وفى نفس الوقت بدأت ملامح الحمل تظهر على رقية "ملك قورة" التي تشعر بحسرة كبيرة من هذه الزيجة.

وخلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى رضخ ياسين لطلبات فاروق "أحمد رزق" وأطلق سراح الطفل ابن عجوزة ويتم ايصاله إلى منزله وذلك خوفاً على ابنته من فاروق بعدما أصبحت تقيم عنده في المنزل بسبب زواج والدتها هند "إيناس كامل" من فاروق.

والمشهد ينتقل إلى منزل سعيد "محمد لطفى" حيث قراءة فاتحته على جمالات "رحاب الحمل"، ويأتي يحيى لمقابلة ياسين ويرفض دخول المنزل لرفضه زواج جمالات من سعيد الذى يخرج له ويطلب منه ان يدخل والمباركة لأخته حتى لا يكسر بقلبها وبدوره يقنعه ياسين ويدخل يحيى للتشعر جمالات بسعيدة كبيرة بسبب وجود أخويها بجانبها.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.