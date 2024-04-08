شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 28.. زواج فاروق من هند طليقة ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فاروق "أحمد رزق" قرانه على هند "إيناس كامل" طليقة ياسين "أمير كرارة في الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يُعرض على قناة ON ومنصة Watch it، حيث انتظر فاروق انتهاء أشهر العدة لديها بعد طلاقها من زوجها صلاح "أحمد عبد الله"، وفى نفس الوقت بدأت ملامح الحمل تظهر على رقية "ملك قورة" التي تشعر بحسرة كبيرة من هذه الزيجة.

وخلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى رضخ ياسين لطلبات فاروق "أحمد رزق"، وأطلق سراح الطفل ابن عجوزة، وتم إيصاله إلى منزله، وذلك خوفاً على ابنته من فاروق، بعدما أصبحت تقيم عنده في المنزل بسبب زواج والدتها هند "إيناس كامل" من فاروق.

والمشهد ينتقل إلى منزل سعيد "محمد لطفى" حيث قراءة فاتحته على جمالات "رحاب الحمل"، ويأتي يحيى لمقابلة ياسين ويرفض دخول المنزل لرفضه زواج جمالات من سعيد الذى يخرج له ويطلب منه أن يدخل والمباركة لأخته حتى لا يكسر قلبها، وبدوره يقنعه ياسين ويدخل يحيى لتشعر جمالات بسعادة كبيرة بسبب وجود أخويها بجانبها.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى مواجهة جديدة بين ياسين "أمير كرارة" وفاروق "أحمد زق" حيث ذهب ياسين إلى المكان الذى اتفق عليه مع عجوزة لمقابلته فيه، ويصطحب سعيد "محمد لطفى" معه، ليفاجأ بأن عجوزة أحضر فاروق معه ويؤكد لياسين أنه يفدى فاروق بعمره.

وساوم فاروق، ياسين بأن يعيد ابن عجوزة وإلا سيأذى ابنته حبيبته، ليندهش ياسين من حديث فاروق الذى يكشف له أن ابنته متواجدة في منزله هي ووالدته هند، بعدما اتفقا على الزواج، ليشعر ياسين بخيبة الأمل والقلق على ابنته، وذلك سيجعله يتراجع عن تحدى فاروق مرة أخرى لأن ابنته تحت يده.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 28



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 28