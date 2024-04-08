شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 28 .. هكذا وصف عمر الخيام صديقه حسن الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف عمر الخيام الشخصية التي يقدمها الفنان نيقولا معوض في خلال مسلسل الحشاشين الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، ما يمر به صديقه حسن الصباح الشخصية التي يقدمها النجم كريم عبد العزيز، ضمن أحداث الحلقة الـ 28 من العمل قائلا:"ولا تدرى هل الشر شيء طارئ على الانسان فهو يولد خيرا طيبا، ثم تدفعه المحن واختبارات الحياة للشر".

وتابع الخيام قائلا:" فيبدأ الأمر بأن يدافع عن نفسه ضد الشر، ثم يتعلم فنون الشر ويتقنها، إلى أن يتحول إلى شيطان، ثم أن الخير والشر أصيلان معا في الطبيعة البشرية، فيغلب الخير على ذاك والشر على ذاك، وأن كان الأمر مقدرا من قبل، فما حيلة الانسان؟، وأن كان له الخيار، فلماذا يختار الشر، أي امر، اى حيرة".

وكأن عمر الخيام يصف حالة حسن الصباح الذى اختار طريق الشر على الخير، من خلال تصرفاته التى خسر بسببها الكثير من الأشخاص المهمين فى حياته.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل الحشاشين