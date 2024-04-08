هل من خلاف بين كيفانش تاتليتوغ وشاتاي أولسوي ؟

ميرنا وليد - بيروت - في إطار الرد على سؤال تم توجيهه من قبل أحد الصحافيين للممثل شاتاي أولسوي، أوضح إذا كان هناك خلاف بينه وبين الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ.



وفي التفاصيل ورد في السؤال :"كانت هناك صداقة قوية تجمعك بكيفانش تاتيلتوغ وتقضيان العطلة معاً ولكن لم تظهران معاً منذ فترة حتى انكم ألتغيتما المتابعة لبعضكما، ما السبب؟"، فرد شاتاي :"لم يجري أي أحد منا متابعة للآخر من الأساس، كل ما في الأمر أنه رزق بطفل و اصبح يقضي الوقت مع عائلته وأنا ايضاً أصبح لدي تصوير و أنشغل في معظم الوقت".