شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار فتحى سلامة يحيي حفلاً بدار الأوبرا المصرية يوم 28 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار وعازف البيانو فتحى سلامة حفلاً، في الثامنة مساء يوم 28 شهر أبريل الجاري، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج توزيعات الكترونية جديدة للموسيقى التصويرية التي كتبها فتحى سلامة لفيلمى جنة الشياطين والمسافر إلى جانب تناول جديد لمختارات من مؤلفاته الخاصة.

جدير بالذكر أن فتحي سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو، ويعد الفنان الوحيد في العالم العربي الحاصل على جائزة الجرامي الموسيقية العالمية عام 2004، كما حصل على جائزة الـB.B.C العالمية،وجائزة أحسن موسيقى تصويرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2000 عن فيلم "جنة الشياطين"، والفيلم الروائي القصير "علامات إبريل".

كما قام فتحى سلامة بوضع الموسيقى التصويرية لفيلم "المسافر"، ساهم بتوزيع وتلحين العديد من الأغنيات لكبار المطربين المصريين مثل محمد منير وعمرو دياب وعلي الحجار وأنوشكا وغيرهم، كما شارك في أهم مهرجانات الجاز والـ"وورلد ميوزيك" الدولية، وقدم نحو 9 ألبومات تعاون فيها مع أعلام الموسيقى والغناء في العالم.

وتعد فرقة شرقيات التي أسسها فتحى سلامة عام 1989، إحدى الفرق المصرية المتميزة، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة في معظم دول العالم، كما شاركت في عدد من المهرجانات الدولية المتخصصة.

