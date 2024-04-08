ميرنا وليد - بيروت - أشادت المخرجة السورية رشا شربتجي بشخصية "مروة" التي تؤديها الممثلة السورية لين غرة في مسلسل "ولاد بديعة".

وشاركت رشا شربتجي الجمهور مجموعة صور لـ "مروة"، وكتبت عبر حسابها الخاص: "من الممثلات الصبايا اللي أنا سعيدة كتير بوجودها بالمسلسل كانت لين غرة، ممثلة شاطرة وإمكانياتها مميزة ومهمة، وعندي ثقة أنو رح تكون نجمة بالأيام القادمة وهالشي كان واضح من تجاوب وتفاعل الجمهور معها ومع شغلها

مروة ما كانت شخصية سهلة، فيها تناقضات ومشاعر متقلبة، بس قدرت لين تلعبها صح من البداية للنهاية".

كانت هذه تفاصيل خبر رشا شربتجي تشيد بأداء لين غرة في "ولاد بديعة".. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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