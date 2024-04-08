ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة الجمهور مجموعة صور عائلية جمعتها بزوجها وإبنتها أيلا من إحدى حفلات الزفاف.

وقد خطفت الأنظار بإطلالة جميلة بالغة الأناقة، وأطلت بفستان باللون الأحمر من دون أكمام، طويل وواسع، وبشق طويل عند أحد الساقين، وقد نسقت معه شال على الرقبة باللون الأحمر نفسه.

وكانت ردت نور عريضة على بعض المتنمرين، الذين سخروا من نحافتها ورشاقتها بأحدث صورة نشرتها، وجاء في التعليقات من أفراد مسيئين: "احسها هي وبنتها ما ياكلو مو حكاية رشاقة بس الجوع واضح" وكتب آخر : يزم الله يقرفك" وجاء في تعليق ثالث: " ههههه ضعيفة متل البامبو".

واستعرضت نور هذه التعليقات، وردت بأقوى طريقة، وكتبت: "ايه واخرتها شوو؟؟ ما حدا سلم من الحكي المقرف.. لا النحيفة ولا المليانة ولا القصيرة ولا الطويلة.. وبعدين؟؟؟".

كانت هذه تفاصيل خبر صور عائلية مميزة لـ نور عريضة.. شاهدوا جمال إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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