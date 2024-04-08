شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تحيى حفل عيد الفطر في لبنان.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الديفا سميرة سعيد، حفلاً غنائيًا في لبنان، يوم السبت 13 أبريل الجارى، ضمن حفلات عيد الفطر، وتقدم سميرة سعيد خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها.

وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرًا، أغنية بعنوان "كان"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

وتم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص .

وكانت الديفا سميرة سعيد احتفلت فى وقت سابق بعيد ميلادها على طريقتها، بعدما شاركت جمهورها تمارينها الصباحية التي تحافظ من خلالها على لياقتها البدنية، وكتبت الديفا، عبر حسابها بموقع انستجرام: "اللياقة البدنية لا تعني بناء جسم أفضل.. الأمر يتعلق ببناء حياة أفضل الصحة هي الثروة الحقيقية".