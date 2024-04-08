إلهام شاهين: توثيق تاريخنا الفني يحميه من التزييف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّرت النجمة المصرية إلهام شاهين، توثيق تراثها الفني الذي بلغت حصيلته 100 فيلم سينمائي و50 مسلسلاً، فضلاً عن عشرات الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها من أكبر المهرجانات الدولية في مختلف دول العالم، وذلك عن طريق أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة متخصصة.

إلهام، أكدت في تصريحات صحفية، أنّ الهدف من اتخاذها هذه الخطوة ليس فقط أرشفة تراثها الفني وتوثيق إنجازاتها التي حققتها منذ أن دخلت المجال الفني، ولكنه يسهم في منع تزييفه، وسوف تجد الأجيال الجديدة مراجع موثقة لمعرفة تاريخ رموز مصر الفنية من خلالها.

الخطوة نفسها، اتخذها عدد من الفنانين غير إلهام شاهين، منهم لقاء الخميسي، التي أعلنت في بيان صحافي، أمس، أنها قررت توثيق أرشيفها الفني، ما يشير إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط يتم استخدامها بشكل يضرّ الفن والفنانين، ولكن هناك جوانب إيجابية من الممكن أن يتم استغلالها.

ويشار إلى أن شاهين غابت درامياً عن جمهورها للموسم الرمضاني الثاني توالياً، بعدما قدمت في العام 2022، مسلسل “بطلوع الروح” وحققت من خلاله نجاحات مدوية، إذ ناقشت قضية تطرف تنظيم “داعش” الإرهابي، وكيف أنه يستخدم النساء للمتاجرة بهن باسم الدين، ومعروف عنها أنها من أكثر الفنانات صراحةً وجرأةً في التنديد بجرائم هذه الجماعات المتطرفة. شاركها في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، عادل كرم، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.