بعد اتهامه بمواعدة ابنة زوجته.. دومينيك بورسيل يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنّ الممثل دومينيك بورسيل (54 عاماً) ردّ بطريقة غير مباشرة على الإشاعات التي انتشرت بشأنه ومفادها أنّه كان يواعد نواه (24 عاماً)، ابنة زوجته الحالية، تيش سايروس.

وشارك النجم يوم الأربعاء صورة لنفسه عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” أرفقها بتعليق كتب فيه: “أنت لا تتسجل طوعاً لمواجهة هذه التفاهات، فهو يتبعك بكل بساطة. أجلس وأراقب دون أي تجاوب أو اهتمام”.

وعلى الرغم من أنّ الممثل لم يحدّد ما يعنيه بـ”تفاهات”، إلّا أنّ توقيت هذا المنشور الغامض الذي أتى وسط إشاعات، بأنّ دومينيك كان مرتبطًا بنواه قبل علاقته مع تيش، دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأنّه يتحدّث عن هذا الموضوع.

وكانت مصادر قد زعمت أنّ نواه سايروس كانت تواعد نجم Prison Break عندما بدأت والدتها تيش بالسعي وراءه، مضيفين أنّ نواه كانت مضطربة بشدة بعدما “سرقت” والدتها دومينيك منها، بخاصة أنّ تيش “كانت على علم” بالوضع.

وأعلنت المديرة والمنتجة البالغة من العمر 56 عاماً خطوبتها من بورسيل في نسيان (أبريل) من العام الماضي وتزوجا في آب (أغسطس) في حفل حميم صغير في الفناء الخلفي لمنزل مايلي في ماليبو، كاليفورنيا.