الجيش اللطيفاوي يهدد بإقتحام مكتب لطيفة التونسية.. ما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن محبي الفنانة لطيفة التونسية مصرون على أن تطرح عملاً جديداً قريباً، وقد وجدوا خطة طريفة لحثها على الاستعجال وطرحها عملاً قريباً، وقد شاركوا صورة لها على كل وسائل التواصل الاجتماعي، كتب عليها البيان الآتي: "الجيش اللطيفاوي ( من اسمها لطيفة اي تبعا لها) يهدد بإقتحام مكتب الفنانة لطيفة، ويطالبها فورا بالعودة الى نشاطها الفني بأقرب وقت ممكن معلناً عن استعدادهم للتفاوض".
وتفاعلت لطيفة مع هذا المنشور الطريف من قبل محبيها، وشاركته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت برموز وجوه ضاحكة وقلوب حمر.
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