ميرنا وليد - بيروت - طُرح التتر الدعائي لمسلسل "لعبة حب" وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار" الذي سيكون من بطولة معتصم النهار ونور علي الى جانب نخبة من أشهر الممثلين ساشا دحدوح، شكران مرتجى، جو طرد، أيمن عبد السلام، أيمن رضا وغيرهم.
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وفاجأ معتصم الجمهور بتأديته أغنية راب ترويجاً للمسلسل الذي سيبدأ بعد عيد الفطر وعلقت محطة MBC : تابعوا مسلسل لعبة حب من الأحد إلى الخميس ابتداءً من ١٤ أبريل الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية
وتفاعل الجمهور مع هذه الخطوة المميزة من قبل اسرة العمل ومعتصم اذ نجح في تقديم هذه الاغنية بشكل ممتع.
كانت هذه تفاصيل خبر معتصم النهار يغني لأول مرة ويطرح أغنية راب !! - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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