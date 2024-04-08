معتصم النهار يغني لأول مرة ويطرح أغنية راب !! - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طُرح التتر الدعائي لمسلسل "لعبة حب" وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار" الذي سيكون من بطولة معتصم النهار ونور علي الى جانب نخبة من أشهر الممثلين ساشا دحدوح، شكران مرتجى، جو طرد، أيمن عبد السلام، أيمن رضا وغيرهم.

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وفاجأ معتصم الجمهور بتأديته أغنية راب ترويجاً للمسلسل الذي سيبدأ بعد عيد الفطر وعلقت محطة MBC : تابعوا مسلسل لعبة حب من الأحد إلى الخميس ابتداءً من ١٤ أبريل الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية

وتفاعل الجمهور مع هذه الخطوة المميزة من قبل اسرة العمل ومعتصم اذ نجح في تقديم هذه الاغنية بشكل ممتع.