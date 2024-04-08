كرم بوسين بصورة مع شريكته من كواليس فيلمهما الجديد

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل التركي كرم بورسين صورة للممثل التركي كرم بورسين برفقة الممثلة ديفريم اوزكان من كواليس تصوير فيلمهما الجديد "الكهف الأزرق".

وظهر كرم وهو يضع يده على كتف ديفريم.

على صعيد آخر، كانت كشفت الصحافة التركية، أن كرم بورسين على علاقة عاطفية بزميلته في مسلسل "ماذا لو أحببتك كثيرا" حفصة نور صانجاك توتان، اذ انهما يلتقيان بشكل سري، و ذلك بناء على طلب كرم بورسين، لكن هذا الخبر اشاعة ايضا، ويعتبر البعض ان كرم هو من يسرب هذه الشائعات عنه.

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