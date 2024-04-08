شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عسر: كريم عبد العزيز ممثل استثنائي في دور حسن الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدير التصوير حسين عسر، عن كواليس مسلسل الحشاشين قائلاً: مشاهد المسلسل كانت مكتملة علي كل المستويات، وكريم عبد العزيز ممثل استثنائي في دور حسن الصباح، فمشهد الحكم بالإعدام علي بن حسن الصباح كنت محتاج له إضاءه مقبضة، وفي نفس الوقت كان المخرج يأخذ شوتات لعين كريم عبد العزيز وكانت تلك التفاصيل مهمة جدا بالنسبالي في الإضاءه لذا كان يجب أن تكون الإضاءه محاكيه لما يحدث في المشهد.

أما مشهد جلد كريم عبد العزيز، لأحمد عيد، فنحن في البداية نري العلاقة بينهم وأن أحمد عيد تابع لكريم. عبد العزيز، فبعد مشهد الجلد كانت أول لقطة هي الخروج خارج عبائة حسن الصباح وكان مهم أن يكون هناك إضاءة منفصلة لأحمد عيد، ثم تأتي لحظة الذي أقنع فيها كريم عبد العزيز أحمد عيد أنه علي صواب وهنا يقوم ويدخل دائرته مرة أخرى، داخل عالم حسن الصباح في شكل هذا النور.

وعن مشهد حلم الجنة كشف مدير التصوير حسن الصباح كواليسه قائلاً: في البداية فكرنا في ذلك المشهد وكيف يكون له شكلا في الإضاءة علي قدر المستطاع ليس حقيقياً، وهذه هي المحطة الوحيدة التي كان نورها غير حقيقي وليس منطقي، وكان الموضوع لابد أن يظهر بشكل غير حقيقي ، فكنت قاصد أن أخرج المشهد بشكل خارج إطار المنطق لأنه حلم.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

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