شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 29، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة الـ 28 أحداثاً مثيرة خلال الحلقة من مسلسل الحشاشين، والبداية من تطور الأحداث مع أمر حسن بن الصباح لـ برزك أميد بإرسال فدائية مخلصة من أجل قتل دنيا زاد زوجته، وذلك بعدما بلغه ما تفعله فى أصفهان من تحريض للنساء على حسن الصباح وقول كل نقيصة فيه مما زعزع ثقة الناس به وتشككوا فيه. وهو الأمر الذى لم يعارضه برزك أميد ولكن اعترض عليه نجله الهادى إلا أن الصباح أمره بالانصياع للأمر لأنها عدو لهم.

أيضاً شهدت الحلقة أحداثاً لا تقل إثارة مع قتل يحيى ابن المؤذن من خلال إعدامه بعد مؤامرة خبيثة نفذها السلطان السلجوقى – محمد نجاتى – فبعدما ذهب يحيى إلى الوزير طالباً رؤية السلطان وإبلاغه عن محاولة قتله من قبل الحشاشين أخبره الوزير أنه يكذب وسجنه بتهمة أنه لا يزال يعمل لصالح الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



