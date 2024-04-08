شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطورية ميم الحلقة 29.. هل سيتم حبس نور النبوي بعد تزوير توقيع والده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن علم خالد النبوي بتزوير ابنه لتوقيعه، وباع منزل اشرة امبراطورية ميم ، هل سيتعرض للحبس بتهمة التزوي؟.

هذا ما ستكشفه الحلقة 29 من مسلسل امبراطورية ميم والتي ستعرض اليوم الاثنين 8 أبريل، فقد شهدت الحلقة 28 من المسلسل الكثير من الأحداث، وجميعها كانت أحداث ما بعد خروج خالد النبوى " مختار أبو المجد " من حبسه، فبعدما زور مروان أبو المجد " نور النبوى " توقيع والده ووقع على عقد بيع منزلهم لصالح شركة يحيى شاكر، يظل حزينا وكلما يجد فرصة لفتح والده واخباره بهذه الفعلة لا يجد الوقت ولا الظروف الملائمة، ولكن مندوبة شركة يحيى شاكر تذهب لخالد النبوى وتخبره بانه باع منزله من خلال توقيع ابنه على عقد ووقع باسم والده.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوى وتأليف محمد سليمان عبد المالك عن مجموعة روايات لإحسان عبد القدوس منها " امبراطورية ميم "، أما الإخراج فيقوم به المخرج محمد سلامة، وكانت قد شهدت الحلقة الثامنة والعشرين أيضا عودة مختار أبو المجد لشركته بعد خروجه من الحبس، ولكن يكتشف أن كل الحجوزات لصالح شركته التى تعمل فى السياحة قد تم إلغاؤها ولكنه يحاول استعادة نشاطه مع موظفيه، وشهدت أيضا (الحلقة 28 ) من مسلسل إمبراطورية ميم اعتراض هاجر السراج على سكن مايان السيد فى غرفتها بمنزلها، فقد سكنت " مادى " فى غرفت منى مختار أبو المجد حينما سافرت للخارج، ويحاول مروان فض الاشتباك بينهما، وتوافق منى مختار على تركها فى غرفتها لمدة يومين فقط.

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة توقيع مروان عقد بيع منزل الإمبراطورية مكان والده زورا، وذلك فى محاولة منه لإنقاذ والده من الحبس، وتنجح منى مختار فى إخراج والدها من الحبس بكفالة على ذمة القضايا.

مسلسل امبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29، بطولة خالد النبوي على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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