سمية الخشاب برسالة شكر لـ ريم البارودي.. وما علاقة أحمد سعد؟

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الممثلة المصرية سمية الخشاب رسالة شكر لممثلة المصرية ريم البارودي، وذلك بسبب تحذير ريم لها لعدم الظهور ببرنامج "رامز جاب من الآخر"، وذلك لأنه كان سيخسر منهما لأنهما كانتا زوجتي الفنان المصري أحمد سعد، وأنها تواصلت معها هاتفياً وأخبرتها أن ذلك ضد مصالحهما.
وقالت سمية الخشاب: "رامز كان عاوز يجيبني أنا وريم البارودي مع بعض في البرنامج... وريم كلّمتني لأني كنت مسافرة، ولما قالت لي كنت مرحّبة وقلت لها تعالي نروح ونعمل حلقة حلوة، لكنها قالت لي بلاش نطلع مع بعض مش هيبقى كويس وهياخدنا كمادة ويألش علينا بإهانة واحترمت وجهة نظرها، والحمد لله قلت لها ربنا بيحبك إنك ما روحتيش ولا كان يحصلك حاجة الشر بره وبعيد مش كويسة، لأن 90% بالتأكيد اتصابوا".
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