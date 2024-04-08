زيندايا كما لم ترونها من قبل.. تغيير جذري بشكلها الخارجي

ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة العالمية زيندايا الأنظار بإطلالتها الأخيرة في العرض الأول لفيلمها الجديد Challengers الذي أطلت فيه على السجادة الحمراء في العاصمة الفرنسية باريس.



وقد ظهرت زيندايا مختلفة تماماً، حيث إعتمدت لون شعر أشقر، مختلفاً عما إعتدنا عليه، وتخلت عن الشعر الأسود بالكامل.

وقد أطلت زيندايا بفستاناً باللون الأبيض من دون أكمام، جاء على شكل كورسيه مع تنورة مكشكشة صممت من قماش الشيفون، وحددت خصرها بحزام عريض أبيض.

ومن الناحية الجمالية، تركت زيندايا شعرها الطويل منسدل على كتفها، وطبقت ماكساج قوي أبرز جمال عيونها.