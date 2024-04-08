- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة العالمية زيندايا الأنظار بإطلالتها الأخيرة في العرض الأول لفيلمها الجديد Challengers الذي أطلت فيه على السجادة الحمراء في العاصمة الفرنسية باريس.
وقد ظهرت زيندايا مختلفة تماماً، حيث إعتمدت لون شعر أشقر، مختلفاً عما إعتدنا عليه، وتخلت عن الشعر الأسود بالكامل.
وقد أطلت زيندايا بفستاناً باللون الأبيض من دون أكمام، جاء على شكل كورسيه مع تنورة مكشكشة صممت من قماش الشيفون، وحددت خصرها بحزام عريض أبيض.
ومن الناحية الجمالية، تركت زيندايا شعرها الطويل منسدل على كتفها، وطبقت ماكساج قوي أبرز جمال عيونها.
كانت هذه تفاصيل خبر زيندايا كما لم ترونها من قبل.. تغيير جذري بشكلها الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.