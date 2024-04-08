ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة السورية سلافة معمار برفقة الطفلة التي قدمت دور "سكر الصغيرة" في مسلسل "ولاد بديعة"، من حفل إنتهاء تصوير المسلسل.

وتفاعل الجمهور مع صورة سلافة مؤكدين على الشبه الكبير بينها وبين الطفلة التي لعبت دورها، كما أشادوا بجمالهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية سلافة معمار من أحداث مسلسل "ولاد بديعة"، ظهرت فيه وهي ترقص على قبر "أبو الهول"، الذي يؤدي دوره الممثل السوري محمد حداقي، وتبدأ بالكاء والضحك بشكل هستيري، إقتصره الجمهور بعنوان "حياة سكر في رقصة".

كانت هذه تفاصيل خبر سلافة معمار بصورة مميزة برفقة "سكر الصغيرة".. شاهدوا الشبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.