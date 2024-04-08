شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: محمد علي رزق.. موهبة متفردة لفنان مخلص لمهنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أفضل نجوم التمثيل في الموسم الدرامي 2024، الفنان محمد علي رزق في دور مصطفي درغام، ذلك الرجل المصاب بمرض الشلل الدماغي بمسلسل "صيد العقارب"، فقد أبدع في أداء تلك الشخصية وحافظ علي تفاصيلها ولم تفلت منه أي تفصيلة وضعها للشخصية من طريقة أداء صوتي ولغة جسد وحتي نظرة العين فمنذ الحلقة الأولي وحتي الأخيرة وهو محافظ على كل تفصيلة رسمها للشخصية بتحكم عصبي وعضلي لعضلات وجهه وكل حركة أو إيمائه كانت لديه محسوبة، وتعاطف معه المشاهدين لدرجة التصديق بأنه بالفعل لديه هذه الإصابة، وهذا قمة النجاح بالنسبة له.

محمد علي رزق أعرفه منذ بداياته، وهو يدرس في مركز الإبداع الفني لدى المخرج خالد جلال في الدفعة التي قدمت عرض "قهوة سادة" ومنذ معرفتي به ومشاهدته وكنت متوقعًا له النجومية لأنه فنان مخلص جدًا لمهنته ودارس لفن التمثيل والمسرح في كلية الآداب قسم علوم المسرح، ولم يكتفِ بالدراسة الأكاديمية لكنه دعمها بدراسة عملية فاكتسب خبرات من عمله مع المخرج خالد جلال، ومحمد علي رزق كان مميزًا في كل العروض التي قدمها وكان مخلصًا كما ذكرت لمهنته ويطور من نفسه وبمجرد منحه الفرصة الأولي في الظهور علي الشاشة بدور صغير في البدايات لفت الأنظار وتطور من دور لدور حتي وصل لهذه المرحلة من الأداء المتقن، فقد أقنعنا بموهبته الاستثنائية والتي لا يختلف عليها أحد.

محمد علي رزق فنان متجدد، ويصعب تصنيفه نتيجة لتنوع أدواره وأدائه فهو قدم دورًا إنسانيًا، وله أدواره الشريرة وأخري كوميدية، فهو من الممثلين المتجددين باستمرار والعاشقين للمغامرة الفنية، والمتقمص لدوره بتفرد وسحر في الأداء ولذلك يستحق وعن جدارة أن يكون ضمن قائمة أفضل نجوم التمثيل في موسم دراما رمضان.



محمد علي رزق في دور مصطفي درغام

يعرض مسلسل "صيد العقارب" على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "صيد العقارب " من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق ، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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