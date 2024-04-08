بالفيديو- حسن الرداد يروج لأغنيته "إحنا جينا" من مسلسله الرمضاني "محارب"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري حسن الرداد مقطع من مشهرد أغنية مسلسله الرمضاني "محارب" عبر حسابه الخاص، و حمس من خلالها الجمهور لهذه الأغنية، حيث سيطرحها على يوتيوب قريباً، و علق بالقول: "اغنية احنا جينا من مسلسل محارب قريباً".



و كان شارك حسن الرداد متابعيه عبر حسابه الرسمي، منشور يدعو فيه لزوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم.

ونشر حسن الرداد صورة لزوجته عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق، كتب فيه: "اللهم يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، اللهم اجبر كسرها، وأنزل على قلبها الفرحة، والسكينة، والطمأنينة، ووسع لها رزقها، واحفظها بحفظك واحفظ لها أحبائها واجعلها من عبادك الذين لا خوف عليهم".

