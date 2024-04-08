كريم محمود عبد العزيز يكشف عن صدمة تعرض لها في بداياته الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

تحدث الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن بداياته الفنية ومشاركته في فيلم "الناظر" وتعرضه لصدمة به، وذلك خلال لقائه ببرنامج "big time podcast".

وقال كريم: "أنا كنت في المدرسة معايا شيرين شريف عرفة، فـ أنا حلمي كان أمثل ولسه مجتش الفرصة وكنت لسه صغير، واحنا بـ نتمشى في البريك بتاع المدرسة فـ بتقولي بابا بيعمل فيلم اسمه الناظر صلاح الدين، قولتلها الناظر دي يعني فيها مدرسة وتلاميذ.. قالتلي اه".

وأضاف: "قالتلي أنت هتيجي معايا عشان هنقابل بابا، روحت وقابلته وقالي خد الورقة دي وهتعرف تمثل ولا لا .. فـ أخذت الورقة وحفظت وقالي مبروك، وأبويا ميعرفش كل ده، روحت وحلم مش عادي همثل مع شريف عرفة وعلاء ولي الدين، فكنت بروح بدري التصوير وكنت بشوف الدنيا ماشية إزاي، وكانت بالنسبالي متعة غير عادية، وفي الآخر انصدمت أنه اتشال لي مشهدين".

ويستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، وهو برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.