هكذا هنأ محمد رمضان جمهوره بعيد الفطر المبارك من الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هنا النجم محمد رمضان، جمهوره ومحبيه بمصر والوطن العربي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك على طريقته الخاصة عقب وصوله لمدينة الجونة.

ونشر رمضان، صور ومقاطع فيديو له بمدينة الجونة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد سعيد وكل سنة وأنتم مبسوطين".

جدير بالذكر أن محمد رمضان غاب عن دراما رمضان 2024، بعد تأجيل مسلسل "جعفر العمدة" للعام المقبل في رمضان 2025.

مسلسل "جعفر العمدة" من إخراج محمد سامي، وشارك في بطولته محمد رمضان، زينة، مي كساب، منة فضالي، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، جوري بكر، منذر رياحنة، طارق النهري، وعدد من الفنانين.

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