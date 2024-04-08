روجينا تنشر صورا مع أشرف زكي وعائلتها من العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة روجينا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعائلتها خلال أدائهم مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت روجينا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم لك الحمد حمدا أبلغ بيه رضاك، اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، اللهم لك الحمد على عفوك،

اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم، اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" حول "نصرة" التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الناس إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

المسلسل عرض في النصف الأول من شهر رمضان، وخاض بطولته روجينا، محمد ثروت، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، نهى عابدين، تأليف أمين جمال.

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