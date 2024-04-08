شكرا لقرائتكم خبر عن سامح بسيونى: سعيد بردود الفعل على "المعلم" وفخور بإشادة منة شلبى بدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان سامح بسيوني عن سعادته بالمشاركة في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم" من خلال تقديم شخصية "مرجان" ابن الحاج غريب، مشيرا إلى أنه سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره في المسلسل معتبرا أن كره البعض لشخصية "مرجان" دليلا على نجاحه في تقديم الشخصية، موجهًا الشكر لكل القائمين بالشركة المتحدة، على الإنتاج الضخم التي قدمته في رمضان الحالي وخروجها بهذا الشكل الرائع الذي يليق بتاريخ الدراما المصرية.



وأضاف "بسيوني" في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” تلقيت الكثير من ردود الأفعال التي جعلتنى أشعر بالسعادة، وسعدت بانطباع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه شعر بالسعادة الغامرة بعدما حصل إشادة وتهنئة من النجمة منة شلبي التي يعتبرها واحدة من أيقونات التمثيل المصري في الوقت الحالي.



وعن عمله مع النجم مصطفى شعبان والمخرج مرقس عادل، أكد الفنان سامح بسيوني، أنه يعتز بأنه يكون جزء من عمل من إخراج مرقس عادل ويحمل اسم شعبان، مشددا على أن يحب أن يخوض هذه التجربة مرة أخرى، موضحا أن يشعر بالمتعة بالعمل معهما، معتبرا أن المسرح هو حياته وصاحب الفضل الأكبر لما حققه حتى الآن.



ويتولي الفنان سامح بسيونى منصب مدير عام فرقة مسرح الشباب، وقد شهدت الفرقة تطورًا ملحوظًا على مدار أربع سنوات متتالية من حيث جودة العروض المسرحية المقدمة، والتي شاركت في المهرجان القومي للمسرح المصري في دوراته السابقة وحصلت على العديد من الجوائز منها: أفضل عرض متكامل، وأحسن تمثيل، وإخراج، وسينوغرافيا وغيرها، وكانت آخر عروض فرقة مسرح الشباب التي عرضت في العام الماضي مسرحية "قبل الخروج"، وذلك على خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس، والعمل من تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد. كما عُرض مؤخرا للمخرج سامح بسيوني حاليًا على مسرح الهوسابير بوسط البلد، مسرحية "جريمة بيضاء" عن قصة "العطل" للكاتب السويسري فريدريش دورينمات، وترجمة سمير جريس، والعمل من كتابة يسري حسان.