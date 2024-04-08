شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14، بطولة شريف منير و رانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف، خيانة أدهم أباظة لياسمين بعد أن ضبطتهم في منزل صديقه، وقررت فض الشراكة ما بينهم في شركة الدعاية والإعلان.

وتتخذ ياسمين قرارًا مفاجئًا بشراء نصيبها، وهذا يسبب انزعاجًا لأدهم، وتحاول ياسمين أن تظهر عدم اكتراثها تجاه أدهم بعد رؤيته مع سيدة أخرى.