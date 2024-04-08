شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 14.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 14، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC" ومنصة WATCH IT، لقاءً متجددا بين دينا "علا رشدي"، ولؤى "أحمد خيري"، عبرت خلاله عن تخوفها من العلاقة بينهما.

وفي مشهد آخر، كشف الدكتور إبراهيم "صدقي صخر"، لفراولة "نيللى كريم"، عن زيارة دينا له في عيادته، وذلك خوفا على صديقتها فراولة، كما عبر هو عن خوفه عليها.

وترى فراولة أن مستر يانج الصينى أتى إلى مصر ليبحث عن شيء معين، ولو وجدته قبله سيكون خاتما في يديها.

بينما فوجئ مرزوق "حجاج عبد العظيم"، بزيارة الشيخ مصباح "حسن العدل"، وأرسل له حجابا، وأخبره بأن الشيخ علاء الدين راض عنه، وبعث معه رسالة بأن يهتم بابنته، كما أرسل له أموال.

وفي مشهد كوميدي جديد، دخل حسن الشندويلي "أحمد فهيم" ديسكو، مرتديا باروكة، واستكمل مطاردته لميرال "جنة هشام"، إلا أن زوجته زوزو "إيمان السيد" كشفته في موقف لا يُحسد عليه.

ونجح مرزوق "حجاج عبد العظيم"، في مساعدة ابنته فراولة "نيللى كريم"، في شراء المنزل الذى كانت ترغب فيه لتخرج من تحته نصف حجر الطاقة للحصول على طاقة الكون.

وتسلم "عم مغاوري" صاحب المنزل مبلغ 7 ملايين جنيه، نصف ثمن المنزل مقدما، وطلبت فراولة بدء الحفر للعثور على الحجر المطلوب.

وفي مشهد آخر، كشفت سامية سوشيال "شيماء سيف" لحسن الشندويلي "أحمد فهيم" أن هاتفه كان ملغما ببرامج التجسس وضعتها له زوجته لمراقبته بعد علمها أنه يبحث عن زوجة ثانية.

وشعور بالذنب يهيمن على دينا "علا رشدي"، بسبب الحالة النفسية السيئة التي تعيشها فراولة "نيللى كريم"، لخوفها أنها ساهمت في ذلك بمساعدتها في دخولها في وهم العلاج بالطاقة.

وعلى غير عادتها بدأت فراولة تتزين وترتدي ملابس على الموضة، ويبدو أن علاقتها بدأت في التحسن مع الدكتور إبراهيم "صدقي صخر"، إلا أنها تراجعت عن ذلك وغيرت ملابسها في لقائها معه، بعد حديث طليقته معها وتفكيرها في عودتها له، فعادت فراولة للحديث مع الدكتور إبراهيم لإقناعه بعودته لطليقته.

ومشادة كلامية بين سامية سوشيال "شيماء سيف"، وخطيبها صفوت "محمد جبر"، بسبب تخوينها له لمطالبته بأموال كثيرة لمشروع تطبيق للعلاج بالطاقة، انتهت بانفصالهما وإعطائها الدبلة.