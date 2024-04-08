شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. عايدة تقابل شريف الغزولى وياسين يصدمه بحضوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مختلفة، حيث قابلت عايدة" غادة عبد الرازق، "شريف" محمد نجاتي في أحد المطاعم، لكى تبعده عن شركته حتى يتثنى لزوجها "ياسين" الحصول على الداتا الخاصة بشركاتهم من غرفة بشركة "شريف".

وأخبرته "عايدة" بالمقطع الصوتى الذى أرسل لها، ويتضمن رسالة تحريض من "إسماعيل الغول"، كما أخبرته بأن والدها "حسن ضرغام" ينتظر زيارته لها ورحب بشدة، ولكن حضر "ياسين" محمد علاء وتسبب في صدمة لـ "شريف" بسبب حضوره المفاجئ والرومانسية اتلى جمعته بزوجته "عايدة"، ليتعجب مما يحدث.

فيما أخبر "ياسين" بأنه سيحاول بنفسه الوصول لهذه الغرفة والحصول على الداتا، وطلب منها أن تقابل "شريف" لكى يكون بعيداً عن مكان الشركة ويتثنى له البحث بأريحية.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، أحداثاً مختلفة، حيث طلب "عايدة" غادة عبد الرازق من "ريمون" خطف "نرفانا" واحضارها لها، وهو ما قام بتنفيذه بالفعل لتنتهى الحلقة فى حديث "عايدة" معها فى معرفة بعض المعلومات عن حبيبها السابق "شريف الغزولى".

وأخبرت "نرفانا" "عايدة" بالغرفة التي يقوم فيها بتخزين الداتا الخاصة بشركتى "الغول" و "ضرغام"، وأخبرتها "عايدة" بأنها لن تغادر المكان حتى تنتهى من كل شيء، وطلبت من ريمون أني تحفظ عليها.

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