شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 29.. سلوى خطاب تعترف أن ريهام حجاج بنت الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث واجه كل من عمر- إبراهيم طلبة، وأخته منار- ميار الغيطي، أمهم- سلوى خطاب، أن صدفة هي أختهم، وهم متأكدون من ذلك، فلم تجد هالة أمامها سوى أن تعترف بصدفة، ولكنها أقسمت أنها لن تورث معهم شيئا، فاقترحت منار عليها أن تعطيها نقود لتنصرف عن حياتهم ولكنها رفضت حتى لا تطمع فيهم.

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث استدرج فؤاد- خالد الصاوي، معتز- فراس سعيد، إلى مكان مهجور، وقام بتهديده بالسلاح حتي يعترف بمكان الفلاشة الذي عليها كل الملفات التي تدين فؤاد، وعندما اعترف معتز بمكانها في مكتبه، قام فؤاد بقتله.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز. شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان2024

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان