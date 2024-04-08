شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. حسن يصل لزبون لشراء أرض الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، استقبال حسن مداخلة هاتفية من أحد الأشخاص الذين يطالبون شراء الأرض الخاصة به، بعد عدة محاولات استمرت لأسابيع يحاول فيها بيع الأرض من أجل الخروج من أزمته المادية.



حسن

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

وشهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، هروب الطفل عمر من المستشفى، ليقرر ارتداء ملابسه ومغادرة المستشفى من السلم الخلفي ليشكل صدمة كبيرة لمروان وليلى اللذين تفاجآ بمغادرته.

وسبق شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، اقتراحا من ليلى إلى مروان، من أجل اقتراض بعض الأموال من والدها لمساعدة ابنهما في العلاج بالخارج، بعد صعوبة الوصول إلى متبرع بالنخاع.

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