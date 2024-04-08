شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 29.. نور إيهاب ترفض ترك المدرسة بسبب صدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث بالحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث ذهب فؤاد- خالد الصاوي، لزيارة إبنته فرح- نور إيهاب، في المصحة، وحاول أن يطمئنها أنها بمجرد أن تخرج سيقوم بتحويلها من المدرسة، لكنها رفضت أن تتحول من تلك المدرسة، وكشفت له عن السبب وهو وجود صدفة بجانبها، لأنها تشعر بالأمان معها، وأنها تحبها فعلا لنفسها ولا تريد منها أي شيء.

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث،حيث استدرج فؤاد- خالد الصاوي، معتز- فراس سعيد، إلى مكان مهجور، وقام بتهديده بالسلاح حتي يعترف بمكان الفلاشة الذي عليها كل الملفات التي تدين فؤاد، وعندما أعترف معتز بمكانها في مكتبه، قام فؤاد بقتله.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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