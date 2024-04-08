شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 14.. شروق زوجة جودر حامل وتجهز له الدكان بعد الحرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقفت شروق زوجه جودر، في الدكان مع العمال ومطالبتهم بسرعة الانتهاء من اعمال التشطيب بعد حرقه خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر، من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on، وتحدثت مع الخادمة فله أنه تريد أن يأتي جودر من المغرب و يجد الدكان جديد.

وأثناء حديثها تعبت شروق و دخلت لها والدتها و فاطمة والده جودر، وتأكدوا من حملها لتعم عليهم الانبساط و الفرح، ومازال جودر في المغرب يتعلم علم الروحانيات و الصيام الروحانى من أجل فك الرصد و الوصول للكنوز الأربعة على يد الشيخ عبدالأحد.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.



