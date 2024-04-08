شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار الحلقة 14.. مواجهة بين الممرضة سحر وابنتها على حقيقة حفيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، مواجهة بين الممرضة سحر وابنتها مها، التي شكت في والدتها باستبدالها لطفلها في 2016، وتحدثا عن موت أطفالها السابقين بعد ولادتهم بشهر، وسرعان ما أكدت لها والدتها أن الطفل على هو ابنها الحقيقي.



مواجهة بين الممرضة سحر وابنتها

كما شهدت الحلقة وصول مروان إلى الممرضة سحر، في مشهد ضم الكثير من التفاصيل، حيث ظهرت مع حفيدها الذي تم ولادته في نفس اليوم الذي ولد فيه الطفل عمر، بعد أن صرح له الطفل أثناء تواجده داخل منزلها.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

وشهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، هروب الطفل عمر من المستشفى، ليقرر ارتداء ملابسه ومغادرة المستشفى من السلم الخلفي ليشكل صدمة كبيرة لمروان وليلى اللذين تفاجآ بمغادرته.

وسبق شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، اقتراحا من ليلى إلى مروان، من أجل اقتراض بعض الأموال من والدها لمساعدة ابنهما في العلاج بالخارج، بعد صعوبة الوصول إلى متبرع بالنخاع.

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