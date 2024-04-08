شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 14.. جوهرة تحاول سحر جودر للوقوع في حبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ جودر المذاكرة والتعلم على يد الشيخ عبد الأحد في المغرب، خلال الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on والاستعداد للصيام الروحانى من أجل فك الرصد والوصول للكنوز الأربعة.

وتحاول جوهرة أن تقرب من جودر من أجل أن يحبها وتحضر له الطعام ليخبرها بأنه متزوج ويحب زوجته، لتغضب وتصنع عمل له من أجل أن يحبها، وتضع منومًا لوالدها الشيخ عبد الأحد وكل المتواجدين في القصر حتى تجعل جودر لوحده.

ويكشف الشيخ عبد الأحد لجودر البومة التي تراقبه طوال الوقت ويكشف له أنه الجن دهشان الذى سخرته شواهى لمراقبته وجودر منذ طفولته، ولكنه رفض أن يقول لهما من هي.

وخلال الأحداث وقفت شروق زوجه جودر، في الدكان مع العمال ومطالبتهم بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيب بعد حرقه وتحدثت مع الخادمة فله أنه تريد أن يأتي جودر من المغرب ويجد الدكان جديد.

وأثناء حديثها تعبت شروق و دخلت لها والدتها وفاطمة والده جودر، وتأكدوا من حملها لتعم عليهم الانبساط و الفرح، ومازال جودر في المغرب يتعلم علم الروحانيات و الصيام الروحانى من أجل فك الرصد و الوصول للكنوز الأربعة على يد الشيخ عبدالأحد

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.



