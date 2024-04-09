شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. محمد نجاتي يروى سر انتقامه من الغول وضرغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث تجمع كل من "إسماعيل الغول" رياض الخولي و "حسن ضرغام" أحمد ماهر، و"عايدة" غادة عبد الرازق، و "ياسين" محمد علاء.

وحاول "ياسين" و "عايدة" معرفة قصة "شريف" ووالدته، من والديهما "حسن ضرغام" و "إسماعيل الغول"، ولكنهم لم يعلمان بها، فيما سأل "ضرغام" ابنته "عايدة" عن تنسيقها زيارة "شريف" له بالمنزل"، لتؤكد له المعلومة.

وذهب "شريف" إلى "ضرغام" وكان ينتظره بصحبة "إسماعيل" وهو الأمر الذى كان مفاجئاً له، وأخبرهم بأنه سعيد برؤية الحزن والحسرة في عيونهم، بسبب ما فعلوه في والدته.

وروى "شريف" ما حدث لوالدته، حيث تزوجت عرفياً من شخص وبعد حملها منه وخوفها من الفضيحة ذهبت لـ "إسماعيل" و "حسن" كونهما شاهدان على عقد زواجها، ولكنهم قاموا بطردها، وكانت النتيجة أن أهلها قاموا بجلدها، واستطاع "عبد الحميد الغزولى" أن ينقذها وبعد معرفته بقصته قرر الزواج منها وتبنى الطفل.

وسأله "إسماعيل" عن كيف عرف القصة، ليخبره بأن "شريف" بأنها مرضت بعد فترة وذهبت للأطباء ولم يستطع أحد علاجها، وتوفيت، وقرر والده الذى قام بتربيته بأن يحكى له كل ما حدث.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، أحداثاً مختلفة، حيث طلب "عايدة" غادة عبد الرازق من "ريمون" خطف "نرفانا" واحضارها لها، وهو ما قام بتنفيذه بالفعل لتنتهى الحلقة فى حديث "عايدة" معها فى معرفة بعض المعلومات عن حبيبها السابق "شريف الغزولى".

وأخبرت "نرفانا" "عايدة" بالغرفة التي يقوم فيها بتخزين الداتا الخاصة بشركتى "الغول" و "ضرغام"، وأخبرتها "عايدة" بأنها لن تغادر المكان حتى تنتهى من كل شيء، وطلبت من ريمون أني تحفظ عليها.

قابلت عايدة" غادة عبد الرازق، "شريف" محمد نجاتي في أحد المطاعم، لكى تبعده عن شركته حتى يتثنى لزوجها "ياسين" الحصول على الداتا الخاصة بشركاتهم من غرفة بشركة "شريف".

وأخبرته "عايدة" بالمقطع الصوتى الذى أرسل لها، ويتضمن رسالة تحريض من "إسماعيل الغول"، كما أخبرته بأن والدها "حسن ضرغام" ينتظر زيارته لها ورحب بشدة، ولكن حضر "ياسين" محمد علاء وتسبب في صدمة لـ "شريف" بسبب حضوره المفاجئ والرومانسية اتلى جمعته بزوجته "عايدة"، ليتعجب مما يحدث.

نجح "ياسين" محمد علاء في الحصول على الداتا الخاصة بكاميرات شركاتهم من شركة "شريف"، وأخبر عايدة" غادة عبد الرازق، بحصوله على كل شيء وقام "حازم" بالذهاب بها للمنزل.

وجد "حازم" فيديو قتل "على ضرغام" محمود عبد المغني ضمن الداتا التي كان يخفيها "شريف الغزولى"، وشاهدته كل من "عايدة" غادة عبد الرازق و "ياسين" محمد علاء.

وأخبر الضابط "حسام" كريم محجوب كل من "عايدة" و "ياسين"، بأن الفيديو يكشف أن "سامح الغول" ضرب "على" على رأسه مرة واحدة فقط، والطبيب الشرعى لدينا كشف أن "على" ضرب على رأسه من 6 إلى 7 مرات بآلة حادة، وهذا يعنى أن هناك شخص قام بضرب "على" ولكنه قام بتعطيل الكاميرات قبل دخوله، وفى الغالب هو "شريف" ولكننا نحتاج لدليل قوى.



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