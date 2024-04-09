شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 29.. مصطفى شعبان يواجه عمه مفيد عاشور بغدره لوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى ومنصة watch it، من إخراج مرقس عادل، حيث ذهبت ملك ابنة الجنتل إلى حسن ابن المعلم المخطوف فى منزل والدها، للتحدث معه من أجل تهريبه، لتأخذه معها فى سيارتها وتعيده لوالده المعلم .

وواجه المعلم عمه بالغدر الذى فعله مع والده المعلم حامد، حيث أكد له مفيد عاشور أن والده كان يمتلك أموالاً كثيرة وهو لا توجد لديه أى أموال ولذلك ترك نفسه للشيطان، حيث حاول المعلم نهره بسبب إنه عانى هو ووالدته.

ذهب المعلم مصطفى شعبان للمعلم بشر، وسمع منه الحقيقة التى قالها له قلاش فى المستشفى، وغضب للغاية وعقب انتهاء حديثه مع بشر، ظهرت دهب ليطلب منها المعلم دبلة زمزم، ليأخذها ويمشى.

كما أرسل المعلم طرزان والد هيثم وواجهه بالحقيقة حيث اعترف بكل شيء، منذ أن شارك مع عدولة فى سرقة فلوس والد المعلم، حتى وصل لزواج عدولة من شداد.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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