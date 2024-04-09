شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. فاروق يعتذر لوالدته عن كل ما حدث لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 29 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بمشهد مقابلة بين فاروق "أحمد رزق" ووالدته ناهد "عايدة رياض" حيث يعتذر لها عن كل ما حدث لها وصلت الأمور بها في النهاية إلى الحكم عليها بالاعدام وفى نفس الوقت تصر ناهد على موقفها واعترافاتها لتبعد ابنها تماماً عن بمفردها.

المشهد ينتقل إلى فاروق ورقية "ملك قورة" في عيادة الطبيب لمتابعة الحمل ويطمئنهما الدكتور على استقرار وضع الجنين ويؤكد أن الولادة ستكون خلال عملية بسبب المرض الذى تعانى منه وسيكون هناك ترتيبات خاصة للسيطرة على النزيف المتوقع أن يحدث، في حين تطلب رقية رؤية يحيى والذى يحضر لها في المنزل.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى، الحكم على ناهد "عايدة رياض" والدة فاروق "أحمد رزق" بالأعدام شنقاً في قضية قتل عبد الحميد الرفاعى "سيد رجب" وذلك بعدما اعترفت ناهد على نفسها أمام النيابة بانها قتلت عبد الحميد مع سبف الإصرار والترصد وذلك حتى تبعد ابنها فاروق عن القضية.

وخلال أحداث الحلقة عقد فاروق "أحمد رزق" قرانه على هند "إيناس كامل" طليقة ياسين "أمير كرارة في حيث انتظر فاروق انتهاء أشهر العدة لديها بعد طلاقها من زوجها صلاح "أحمد عبد الله"، وفى نفس الوقت بدأت ملامح الحمل تظهر على رقية "ملك قورة" التي تشعر بحسرة كبيرة من هذه الزيجة.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.