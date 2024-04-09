شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 29.. وفاء عامر تكشف سر تبديلها لابنها أمام المغربلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، باعتراف صباح- وفاء عامر، أمام المغربلين أن عرب السويركي- أحمد العوضي، ابن عبد ربه- رياض الخولي، وأنها قامت بتبديله مع أنغام- كارولين عزمي، من أمها ماجدة- سلوى عثمان، وساعدها على ذلك الداية حسنية.

كشفت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث أخذ عرب- العوضي، عبد ربه- رياض الخولي، إلى المغربلين، وأجبره على الركوع أمامه، ونبه على كل الناس في الحي كي يشهدوا عليه وهو يقتل عبد ربه، ولكن صباح- وفاء عامر صرخت، وأوقفته عن فعلته، وقالت له إن عبد ربه هو أبوه

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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