شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 29.. زينة منصور تعترف ليمنى طولان بقاتل أمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، احداث مشوقة، حيث سرقت جملات- زينة منصور، من صباح- وفاء عامر، كل دهبها، وذهبت لبيت بنت أختها- يمني طولان، وعندما دخلت عليها سألتها عن مصدر الذهب وشكت فيها أنها قامت بسرقة صباح، فاضطرت أن تكشف لها السر وتقول لها من قتل أمها، وعرفت يمني أن صباح هي من قتلت أمها.

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداث مشوقة، فبعدما علمت سميحة- دنيا المصري، بأن عرب- أحمد العوضي أخوها، خافت أن يرث هو كل شيء، فاتفقت مع رباح- وليد فواز، بتخدير أبوها- رياض الخولي، وجعلته يوقع علي كل ممتلكاته لتصبح ملكا لها.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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