شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 29.. إبراهيم السمان يقترح على العوضي عمل DNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث بالحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، فبعد اعتراف صباح- وفاء عامر، بأن عرب- العوضي، ابن عبد ربه- رياض الخولي، رفض عرب تصديق ماقالت، ولكن اعترف لأصدقائه أن هناك شيء بداخله يقول أن عبد ربه أبوه، فأقترح عليه محسن صديقه- إبراهيم السمان، أن يقوم بعمل تحليل DNA.

وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداث مشوقة، فبعدما علمت سميحة- دنيا المصري، بأن عرب- أحمد العوضي أخوها، خافت أن يرث هو كل شيء، فأتفقت مع رباح- وليد فواز، بتخدير أبوها- رياض الخولي، وجعلته يوقع علي كل ممتلكاته لتصبح ملكا لها.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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