شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى: شرف لأى فنان المشاركة في "الحشاشين".. ومشهد حرقي "الأصعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد نجاتى بعد عرض مشهد حرقه في الحلقة الـ 29 من مسلسل الحشاشين، أنه من أصعب المشاهد التي قدمها خلال مشواره الفني، وبسببه أصيب بشرخ في الأحبال، منعته من الكلام لمدة 3 أيام.

وأضاف محمد نجاتي، في تصريح خاص"لليوم السابع": "فخور بالمشاركة في هذا العمل الضخم وسط كوكبة كبيرة من النجوم في مقدمتهم النجم كريم عبد العزيز والمخرج المميز بيتر ميمى والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال" .



محمد نجاتى

كما كشف نجاتى أنه سعى للمشاركة في هذا المسلسل، بعد أن تم طرح البرومو الخاص به، حيث إنه قام بالتحدث مع الكاتب عبد الرحيم كمال وقال له، "أنا أشعر أنى سأشارك في هذا المسلسل لكنه رد عليه أن جميع الأدوار تم تسكينها، لكن بعد هذه المكالمة فوجئ نجاتى باتصال من شركة سينرجى يطلبون فيها منه الحضور للتوقيع، فيما قال له المخرج بيتر ميمى إن لديه دور مفصل مخصوص على محمد نجاتى وقد كان، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع نجاح هذا الدور بهذا الشكل".

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.