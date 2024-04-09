شكرا لقرائتكم خبر عن "مستفزة" أغنية جديدة للمطربة هدى تطرحها فى أول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المطربة هدى عنتر أنها بصدد التجهيز لأغنيتين جديدتين، هما "مستفزة" والتي تُعرض في أول أيام عيد الفطر المبارك، والأغنية الأخرى ستُعرض بعد شهر وهي "طخ طووووخ".

وأضافت هدى عنتر، لـ"الخليج 365"، أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "بيعمولولي أعمال" على قنوات اليوتيوب والفضائيات المصرية والعربية والتي تجاوزت نسبة مشاهدة 11 مليونا، قررت تقديم أغنيتين بنفس اللون والشكل الغنائي الذي اعتادت عليه.

هدى هدى

أغنية "مستفزة" غناء هدي وكلمات: حسام موكا وإبراهيم الشناوي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع أشرف البرنس.



يذكر أن هدى طرحت عدة أغان فى الشهور الأخيرة، منها Boom وبيعمولولي أعمال، وحققوا نسبة مشاهدة عالية، ولاقوا صدى قويا عند الجمهور المصري والعربي.