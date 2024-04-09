شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا المصري: شخصيتى فى حق عرب حملت طابع الشر ولا تشبهنى فى الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة دنيا المصرى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على مسلسل حق عرب الذى يعرض حاليًا في موسم رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقالت دنيا في تصريحات لـ"الخليج 365": شخصية سميحة التي قدمتها خلال العمل اتسمت بطابع الشر، ولا تشبهنى في الحقيقة، وأعتبرها تحديًا بالنسبة لى، والحمد لله نالت إعجاب كبير من الجمهور.

وأضافت ليست المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الفنان أحمد العوضى حيث جمعنا سويًا قبل ذلك مسلسل ضرب نار، والعوضى فنان شاطر وموهوب، ويحب كل من حوله ولا يتأخر في مساعدة الآخرين، ويستحق النجاح الكبير الذي يحققه، وما حصده من نجاح في حق عرب، وأنا فخورة بالعمل معه، وأعتبر المسلسل نقلة في مشواري الفني".

ويُعرض مسلسل حق عرب ، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحاً، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض الحلقة أيضا على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يُعرض المسلسل بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

