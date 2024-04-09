شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سليم يحيي حفلاً موسيقيًا في الأوبرا.. 27 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، لإحياء حفل موسيقي ضخم، برفقة فرقته الخاصة، يوم 27 شهر أبريل الحالي، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعزف خلاله عمرو سليم بباقة من أروع أعماله الموسيقية، إضافة إلى مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو.

جدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم، تأثر منذ طفولته بالموسيقى عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود، وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي، وبدأ بالعزف علي آلة الأكورديون، وبعد 5 سنوات اختار آلة البيانو ثم التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية، ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها: أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية.

التحق بجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقة على مدار الأربع سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقت ذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجي، عاطف صدقى، وبعد أن تخرج في الجامعة أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف إمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربي ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغاني التي تم نسيانها، تم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021.

