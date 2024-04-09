شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 30، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

أشادت النجمة الصاعدة ميرنا نور الدين بالعمل مع النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين الذى يعرض في موسم دراما رمضان هذا العام وقالت ميرنا لـ ”الخليج 365”: "شهادتي مجروحة في كريم عبد العزيز، وهو من الفنانين اللى سعدت سعادة غير طبيعية بالعمل معه سواء على المستوى الفني أو الإنسانى، فهو شخص جميل وراقى على المستوي المهني".

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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