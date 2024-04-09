شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 15.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 15، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC" ومنصة WATCH IT، أحداثا غريبة، بدأت باقتحام الكابتن رضا عبد العال، شركة فراولة "نيللى كريم"، ووجهه مليء بالإصابات، وشن هجوما حادا على فراولة بسبب خسارته الدوري، وترك النادي ولم يتولى إدارة المنتخب.

ودافعت فراولة عن نفسها، وأخبرته بأن ما أصابه هو "عمل سفلي"، وليس له علاقة بالطاقة، فأعادت له ما دفعه من أموال اشترى بها حجارة الطاقة.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

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